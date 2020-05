La Festa della Mamma si sta avvicinando e con i negozi chiusi sarà abbastanza difficile poter trovare un regalo giusto da acquistare. Fortunatamente però la piattaforma di e-commerce Amazon sta proponendo tantissime idee regalo.

Tra le tante idee della piattaforma troviamo, come al solito, dei buoni regalo, personalizzabili sia nell’importo che nel disegno. Vi ricordo che in questo caso l’importo minimo da spendere è di 20 euro. In alternativa vengono proposti anche alcuni oggetti molto simpatici. Scopriamone qualcuno.

Amazon propone tante idee regalo per la Festa della Mamma

Il colosso di Seattle cerca di sponsorizzare anche i propri prodotti, come per esempio il servizio Prime Video. Un abbonamento alla piattaforma rientra tra le altre opportunità di regalo. Stiamo parlando, più precisamente, di Prime Video Store, destinato a tutti gli abbonati Prime. Il nuovo servizio, come specificato anche qualche giorno fa, permette di noleggiare o acquistare tantissimi titoli che non sono presenti sulla piattaforma di streaming. Non mancano anche abbonamenti a contenuti digitali come software e videogiochi, eBook o Audible.

Tra le tantissime idee regalo non mancano di certo i libri, oltre a quelli digitali vengono proposti titoli come “Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico” tra quelli più apprezzati dagli utenti, ma anche “La mia cucina delle emozioni: ingredienti, ricette e tanta salute: gli happy food perfetti per ogni giorno“, oppure il famosissimo “L’interpretazione dei sogni” di Sigmund Freud. In alternativa, regalo sempre gradito dalle mamma, è uno dei molti prodotti di bellezza proposti.

Per esempio troviamo i Fanghi d’alga Guam che agiscono sulla cellulite radicata ed ostinata, la crema idratante d’Acqua alle Rose, ideale per pelli secche o sensibili, ed infine il siero idratante e liftante all’acido ialuronico Collistar Attivi Puri. Se invece preferite un regalo materiale più costoso, potrete optare per un bellissimo Kidult “Mamma e Figlia”, che attualmente è scontato a 65 euro sulla piattaforma. Non vi resta che dare un’occhiata alla pagina dedicata e scegliere il regalo che fa per voi.