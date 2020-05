Anche se attiva da poco più di un mese su scala nazionale, WindTre già rappresenta una certezza per milioni di clienti. Dopo la fusione in un unico gestore dei vecchi brand, Wind e 3 Italia, gli utenti che si sono ritrovati in WindTre possono ora beneficiare di importanti e sostanziali novità.

WindTre, tutti i clienti possono assicurare il loro nuovo smartphone

Per differenziarsi dagli altri operatori e per creare un bacino di pubblico sempre più solido, WindTre in futuro continuerà a puntare sul campo dei servizi. Concentrandosi sul campo della telefonia mobile, ovviamente l’attesa è tutta indirizzata verso il prossimo rollout del 5G.

Il discorso dei servizi va però allargato anche alle stesse ricaricabili. Da poco, infatti, gli abbonati hanno scoperto di aver a loro disposizione un extra molto utile: il servizio Screen Protection.

Questa opzione è presente nei piani ricaricabili di chi sceglie a sua volta l’opzione Telefono Incluso. Con l’acquisto di uno smartphone gli utenti potranno anche ottenere una garanzia per il dispositivo. Basterà una spesa mensile aggiuntiva di 2,49 euro per ricevere un piano di assistenza contro i danni accidentali al display dello smartphone.

Screen Protecion comprende tre riparazioni che gli utenti WindTre potranno richiedere entro un tempo massimo di trenta mesi. Tra un intervento e l’altro però dovranno passare come minimo dieci mesi.

Una volta acquistata la garanzia, richiedere l’assistenza sarà molto semplice. I clienti dovranno semplicemente contattare il call center di WindTre al numero 0621129852 e prenotare un appuntamento in uno degli store ufficiali della gestore abilitati al servizio Screen Protection.