WhatsApp: gli utenti hanno paura della nuova app spia, come funziona

L’attività di WhatsApp in quest’ultimo periodo risulta di fondamentale importanza vista anche la grande emergenza che stanno affrontando gli utenti. Sono tante le persone che non possono vedersi a causa del coronavirus, il quale ha confinato tutti all’interno delle proprie abitazioni. Il colosso colorato di verde però viene in loro aiuto con tantissime soluzioni, come ad esempio le funzioni offerte in piattaforma.

Tutti possono avere infatti a disposizione chiamate e videochiamate per sentirsi più vicini ai propri parenti e amici, anche se qualcuno continuerebbe ad avere paura. Ci sono infatti ancora delle truffe che girano all’interno della chat, e questo metterebbe paura soprattutto ai più ingenui. Questo infatti colpiscono proprio questa tipologia di persone, magari meno avvezze a tali ambienti. Un altro problema sarebbe lo spionaggio, il quale sarebbe tornato di moda grazie ad una nuova soluzione che è stata da più persone in questo ultimo periodo proprio in merito a WhatsApp.

WhatsApp, la nuova app permetterebbe di spiare i movimenti delle persone in ogni momento

È capitato a tutti di imbattersi in una truffa su WhatsApp o magari in qualcosa di losco con cui, precisiamo, l’applicazione non ha nulla a che vedere. È colpa di chi mette in giro tali pericoli, e non di WhatsApp che non fa altro che fornire un servizio.

In molti avrebbero parlato di Whats Tracker, un’applicazione che permette di spiare i movimenti delle persone. Potete infatti monitorare chiunque e sapere quando entra e quando esce dalla chat. Il tutto sarà disponibile con un orario preciso e con tanto di notifica istantanea in ogni momento in cui si verificherà un movimento del genere.