WhatsApp: alcune funzioni segrete che in molti non hanno mai usato

Tutte le funzioni che gli utenti conoscono su WhatsApp fanno parte di un disegno realizzato dall’azienda per battere ogni forma di concorrenza. L’obiettivo di consentire quante più possibilità è stato da sempre uno dei traguardi da raggiungere da parte del colosso colorato di verde. Ora come ora infatti la concorrenza non può nulla contro questa grande realtà, la quale continua a crescere in maniera smisurata.

La nota applicazione di messaggistica istantanea soprattutto in questi giorni sta fornendo un grande supporto agli utenti. Questi, essendo chiusi in casa, hanno un modo per sentirsi più vicini ai propri affetti personali, utilizzando chiamate e videochiamate ad esempio. Ovviamente non sono solo queste le funzioni dell’applicazione permette, visto che ce ne sono tante altre. Gli utenti non sanno però che al di fuori di WhatsApp esistono altre funzioni utilizzabili proprio con la nota app messaggistica.

WhatsApp, queste tre funzioni esterne e gratuite vi piaceranno davvero tanto

Esistono tre applicazioni di cui gli utenti ignorano completamente l’esistenza che permettono di avere a che fare con nuovi scenari. Queste sono Whats Tracker, Unseen e WAMR. Si tratta di contenuti gratuiti e legali che potete scaricare in ogni momento e che hanno a che fare proprio con WhatsApp.

La prima permette di spiare i movimenti delle persone, selezionando un utente e conoscendo ogni orario di entrata ed uscita con tanto di notifica. La seconda applicazione invece permette di intercettare i messaggi in arrivo su WhatsApp, in modo da leggerli ugualmente anche non figurando online e non aggiornando l’ultimo accesso. La terza soluzione invece permette di recuperare tutti quei messaggi che ritrovate cancellati all’interno della vostra chat. Lo farà semplicemente registrando le notifiche in arrivo con tutti i contenuti inclusi.