Il volantino Comet non vuole avere rivali sul territorio nazionale, per l’occasione l’azienda ha deciso a tutti gli effetti di presentare una campagna promozionale perfettamente in grado di avvicinare il pubblico italiano all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale.

Coloro che vorranno approfittare degli ottimi prezzi non potranno, salvo rari casi, recarsi personalmente nei punti vendita fisici, ma dovranno affidarsi all’e-commerce di Comet stessa. Gli acquisti potranno essere completati tranquillamente dal divano di casa propria, con consegna gratuita a domicilio solo con una spesa superiore ai 49 euro.

Volantino Comet: risparmio senza precedenti con queste offerte

Lo smartphone da acquistare subito, sopratutto se particolarmente interessanti al rapporto qualità/prezzo, è sicuramente lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro, un modello dalla qualità effettivamente superiore alla media, e raggiungibile con soli 269 euro (la versione è la solita no brand con garanzia di 24 mesi).

Xiaomi è da sempre una delle realtà maggiormente in grado di sfornare ottimi prodotti al giusto prezzo, uno di questi è il Mi Note 10, top di gamma assoluto travestito da medio di gamma, la cui richiesta finale d’acquisto non supera i 499 euro.

Naturalmente il volantino Comet non vuole limitare le offerte ai soli due prodotti indicati nel nostro articolo, per conoscere da vicino l’intera campagna promozionale non dovete fare altro che aprire le pagine al seguente link. Ricordate, ad ogni modo, che gli acquisti potranno essere completati solamente online sul sito ufficiale, non nei negozi fisici.