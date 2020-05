Proprio durante questi giorni, sono arrivate notizie ben poco piacevoli per una parte dei clienti Vodafone. Il provider britannico, come osservato da una fascia ben precisa di utenti, ha deciso di applicare ancora dei rincari sui prezzi. Questa volta però il discorso non riguarda i gli abbonati per la telefonia fissa, quanto piuttosto tutti coloro che fanno fronte ad un piano per la telefonia mobile.

Vodafone, i prezzi di queste tre ricaricabili sono stati modificati

Gli aumenti di costi riguardano nello specifico tre ricaricabili a listino di Vodafone. La lista prevede: Vodafone Digital, Special 600 e Special 1000 4GB.

Se si confronta questa tornata di rimodulazioni rispetto alle precedenti, anche degli scorsi anni, è però evidente una differenza non da poco. Il rincaro sulla tariffa delle suddette iniziative non è univoco, ma ha un valore variabile. I costi mensili degli abbonati sono in aumento da un minimo di 1,50 euro sino ad un massimo di 4,98 euro.

Sulle pagine social di Vodafone, inutile dirlo, è montata la polemica per questo genere di decisione. C’è da dire per che il provider, avendo modificato i listini delle ricaricabili già dallo scorso 20 Marzo, ha avvisato tutti gli interessati con degli SMS di conferma.

Questa modifica contrattuale si aggiunge a quella già avvenuta in precedenza. Ricordiamo che il provider ha previsto ulteriori cambiamenti per le sue schede SIM. Con le nuove politiche commerciali, infatti, tutti coloro che fanno riferimento ad una SIM senza aver attivato una normale ricaricabile sono chiamati ad una spesa fissa mensile pari a 5 euro.