Sky da due mesi a questa parte ha dimostrato a tutti i suoi utenti di essere in prima linea contro l’emergenza Coronavirus. Attraverso una programmazione ad hoc, basata prevalentemente su serie tv e film, la pay tv si è dimostrata una solida alleata per tutti quegli abbonati che, come tutti gli italiani, sono stati chiamati ad una quarantena forzata per evitare la diffusione del virus.

Sky, dal Cinema allo Sport: ecco tutte le offerte di solidarietà digitale

In linea con offerte commerciali di altre aziende attive in Italia, anche Sky ha offerto agli utenti delle iniziative di solidarietà digitale. Nel mese di marzo ed inizio aprile, ad esempio, Sky ha concesso la visione completa di tutti i suoi canali anche per coloro che non hanno tutti i pacchetto inclusi nel piano. Sempre ad aprile, inoltre, l’emittente ha pensato ad un’ulteriore sorpresa.

Come già sottolineato, la pay tv ha acceso due nuovi canali, rispettivamente al posto 310 e 311 del telecomando: SkyCinema #iorestoacasa 1 e SkyCinema #iorestoacasa 2.

Questi nuovi canali sono disponibili per ogni abbonato, anche per chi non ha attivo il pacchetto Cinema. Tutti gli utenti, quindi, senza alcuna richiesta di attivazione, hanno quindi a loro disposizione un doppio contenitore per la visione di commedie ed action movie. Tra anteprime e grandi classici, Sky alternerà nel palinsesto sia produzioni italiane sia grandi produzioni internazionali.

In un primo momento la promozione era prevista sino al 30 Aprile. Tuttavia, con la proroga delle norme di distanziamento sociale, Sky renderà i canali disponibili sino al prossimo 31 Maggio.