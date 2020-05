Com ben sappiamo, in seguito al primo DPCM firmato dal presidente Giuseppe Conte, tutte le attività sportive, di tipo agonistico e non, sono state temporaneamente sospese in tutta la penisola. Ciò ha quindi portato al blocco totale di ogni sport, tra cui ovviamente anche il Calcio. Con la sospensione della Serie A, e di tutte le altre competizioni sportive, i canali dei pacchetti Sport e Calcio offerti dalla Pay TV Sky hanno quindi perso ogni contenuto live.

Tutto ciò ha fatto infuriare, e non poco, i clienti di Sky che, nonostante i blocchi imposti, sono stati costretti a pagare ugualmente per un servizio privo di contenuti. Dopo una lunga attesa, però, finalmente è arrivata una notizia confortante. L’azienda televisiva Inglese, infatti, ha deciso ufficialmente di offrire dei rimborsi. Scopriamo di seguito come richiederli.