La moda delle serie televisive è così in voga da rendere piacevole persino la quarantena e grazie a Netflix si è tradotta in un passatempo alla portata di tutti. Grazie alla piattaforma digitale è possibile infatti sceglierle da un catalogo ricco e sempre aggiornato. Netflix si conferma così la pay tv che possiede tra le serie più interessanti e seguite dai patiti del genere. Tra queste quelle che hanno riscosso un enorme successo sono senza dubbio Lucifer, Vis a Vis e The Witcher.

I tre show hanno da subito catturato l’interesse del pubblico e gli abbonati hanno ripetutamente manifestato interesse circa il seguito di queste serie. I commenti sui social e le domande circa la visione di nuove stagioni sottolineano tutto l’interesse del pubblico a riguardo. Vediamo Netflix cosa risponde ai suoi abbonati.

Lucifer, Vis a Vis e The Witcher avranno un seguito su Netflix?

Per dare una risposta concreta agli abbonati disperati per la conclusione delle stagioni delle loro serie tv preferite, spieghiamo cosa accadrà a ciascuno dei tre show. The Witcher tornerà su Netflix per la seconda stagione ma gli appassionati dovranno attendere il prossimo anno. Infatti le riprese della serie di Geralt di Rivia al momento sono bloccate a causa della pandemia. Per quanto riguarda Lucifer, invece esiste già una quinta stagione che presto Netflix trasmetterà. Si parla di ben 16 episodi che terranno gli spettatori col fiato sospeso anche se ancora non si ha una data precisa di trasmissione della nuova stagione.

Delusione, invece, per coloro che seguivano Vis a Vis perché la serie non avrà alcuna nuova stagione e Netflix dichiara lo show concluso. Al momento è però visibile uno spin off sulla serie dal titolo “Vis a Vis: El Oasis”. Dunque, agli abbonati non resta che attendere la trasmissione dei vari sequel e magari anche di nuove avvincenti serie targate sempre più spesso Netflix.