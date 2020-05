GDC Summer: l’evento sarà interamente in digitale

Quello che sta accadendo attorno all’emergenza Coronavirus, ha portato gli organizzatori della Game Developers Conference a cancellare anche l’evento fisico GDC Summer. La decisione presa è stata quella di rendere l’evento interamente digitale.

Questa nuova nuova direttiva, purtroppo l’ennesima dopo la cancellazione dell’evento ufficiale GDC 2020, è stata annunciata dal portale di Informa Tech. Il portale riporta quindi la decisione degli organizzatori del GDC di far sì che l’evento videoludico più ambito al mondo diventi un evento digitale. Il GDC Summer doveva tenersi dal 4 al 6 agosto al Moscone Center di San Francisco, dopo il rinvio di marzo dell’evento ufficiale.

GDC Summer: non sarà l’unico evento ad essere in digitale

Coloro che rappresentano il comitato che organizza il Game Developers Conference 2020, ha spiegato il perché della loro direttiva: “poiché così tanti sviluppatori stanno collaborando online in Smart Working con le rispettive aziende, siamo spronati ad adattare il format della GDC al contesto attuale e a fornire uno spazio in formato digitale che sarà disponibile per tutti tramite una connessione internet. Crediamo di poter radunare la nostra community per condividere, ispirare e rafforzare il nostro settore e ci impegniamo a fornire tale opportunità nel mese di agosto”.

Quindi si rimane in attesa per sapere le date dell’evento videoludico più importante dell’anno, che si potrà seguire comodamente da casa in estate.