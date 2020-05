CoopVoce: che botta alla concorrenza, la ChiamaTutti TOP 50 ha tutto

Stabilire che un gestore sia migliore dell’altro è ormai molto difficile vista la grande concorrenza che viene espressa oggigiorno. A dare una grande impronta al mondo della telefonia ci stanno pensando i cosiddetti gestori MVNO, ovvero quelli virtuali tra i quali si afferma CoopVoce.

Esatto: proprio il provider che in tanti hanno ignorato e criticato a lungo, adesso sta dimostrando di valere molto. Il gestore di casa Coop è infatti uno dei più scelti in assoluto e non solo nell’ambito dei provider virtuali. CoopVoce ha sviluppato una nuova strategia, puntando ad una cerchia di utenti che desiderava avere contenuti in quantità. I prezzi non sono stati per nulla stravolti, visto che risultano sempre molto bassi e dunque accessibili per varie fasce di pubblico. I contenuti sono finalmente aumentati, eliminando quel tallone d’Achille che molti avevano attribuito proprio all’azienda.

CoopVoce: la ChiamaTutti TOP 50 nasce per battere la concorrenza, ecco prezzo e contenuti

Con la nuovissima promo, la ChiamaTutti TOP 50, CoopVoce ha dato una nuova dimostrazione di forza ai rivali. Tutti i gestori che concorrono nel mondo virtuale sono rimasti infatti spiazzati da quest’ultima proposta della realtà di casa Coop.

Al suo interno ci sono i migliori contenuti che servono proprio ad offrire agli utenti qualcosa di unico. Tutti possono trovare nell’offerta 1000 SMS da inviare a chiunque, minuti senza limiti verso tutti e 50 giga di connessione Internet in 4G. Ricordiamo che CoopVoce si appoggia alla rete Vodafone, per cui la qualità è assicurata. L’offerta, che costa solo 10 € al mese, può essere sottoscritta anche dai già clienti.