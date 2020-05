Carrefour davvero straordinaria, in questi giorni d’inizio Maggio è riuscita a catturare l’interesse e l’attenzione dei consumatori italiani con una campagna promozionale assolutamente in grado di coinvolgere per gli ottimi prezzi bassi effettivamente proposti all’utente finale.

Coloro che vorranno avvicinarsi alla realtà di Carrefour devono comunque sapere che gli acquisti non saranno in nessun modo effettuabili sul sito ufficiale dell’azienda, ma saranno possibili solamente nei negozi fisici sparsi per il territorio nazionale. La scadenza del volantino è fissata al 3 maggio 2020, salvo indicazioni differenti o esaurimento delle scorte disponibili.

Volantino Carrefour: tanti prezzi bassi fanno risparmiare gli utenti

Il volantino Carrefour cerca di accontentare un po’ tutti, per questo motivo ha presentato prezzi bassi in tutte le fasce del settore della telefonia mobile. Il top di gamma da acquistare subito resta l’iPhone 11, modello di altissima qualità in vendita oggi a 799 euro.

Riducendo la qualità generale del prodotto si incrocia il Galaxy A71, un dispositivo sicuramente meno performante del precedente, ma comunque in grado di soddisfare pienamente le richieste degli utenti, considerato il prezzo di vendita di 459 euro (a poco meno, 349 euro, si può acquistare il Samsung Galaxy A51).

Scorrendo poi verso il basso arriviamo a toccare i vari Galaxy A40 a 199 euro, Xiaomi Redmi 8 a 149 euro, Huawei P30 Lite in vendita alla cifra finale di 249 euro, Alcatel 1S addirittura sotto la soglia dei 100 euro e così via.

