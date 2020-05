Il Canone Rai rappresenta da tempo innato una delle imposte più discusse sull’intero territorio nazionale. Oggetto di discussioni così come di petizioni, questo pagamento suddivide la popolazione in due fazioni: chi non è interessato e lo paga senza problemi e chi vorrebbe non pagarlo affatto perché lo trova ingiusto. Nonostante negli anni siano state diverse le parole spese a riguardo del canone televisivo, ancora oggi lo stesso non accenna a sparire o diminuire, ma anzi, esso “è diventato più forte” grazie alla sua introduzione in bolletta, la quale non consente a nessuno di omettere il pagamento.

Nel corso del tempo, ad approfittare dell’astio nei confronti di questa imposta si sono presentati anche i cybercriminali: addirittura in caso di emergenza sanitaria come quella attuale, sfruttare il Canone Rai è sembrata loro l’idea più intelligente.

Canone Rai: attenzione ai rimborsi, si tratta di email fraudolente

Vista la mole di sospensione di pagamenti, RC auto e la possibilità d’iniziare a richiedere i primi rimborsi, i cybercriminali hanno pensato bene di rispolverare la truffa del Canone Rai così poter mietere qualche nuova vittima.

Questo tentativo di frode si realizza attraverso la posta elettronica e vede una email annunciare a tutte le potenziali vittime la sospensione del Canone Rai con annesso diritto del cittadino a ricevere un rimborso. Al fine di ottenere questo, i cybercriminali hanno inserito un accurato sito-copia dell’Agenzia delle Entrate: ovviamente non fornite alcun dato, il sito è puramente falso e serve solo a conquistare la vostra fiducia.

Prestare attenzione si rivela, ancora una volta, la chiave per potersi difendere dalle truffe.