WindTre propone delle offerte operator attack davvero convenienti, tramite le quali i clienti che trasferiscono il numero da altri gestori hanno la possibilità di ricevere minuti, SMS e Giga a partire da soli 5,99 euro al mese. Tra le tariffe disponibili è presente la WindTre Go 50 Fire Plus, la cui attivazione può essere effettuata dai clienti che procedono con il passaggio da Iliad, Fastweb o PosteMobile. I clienti in questione possono ottenere l’offerta WindTre senza affrontare alcun costo di attivazione, saldando al momento dell’acquisto soltanto la spesa prevista per la nuova SIM e il primo rinnovo anticipato.

WindTre Go 50 Fire Plus: ecco l’offerta per i clienti Iliad, Fastweb e PosteMobile!

L’offerta WindTre Go 50 Fire Plus è disponibile a soli 6,99 euro al mese e permette di ricevere ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati

I clienti che decidono di procedere con l’attivazione della tariffa hanno la possibilità di usufruire di alcuni servizi aggiuntivi, senza dover saldare spese extra. Si tratta nello specifico del servizio di segreteria telefonica, dell’SMS di ricevuta di ritorno e del servizio Ti ho Cercato. Le seguenti funzioni possono essere disattivate in qualsiasi momento seguendo le indicazioni fornite dal gestore. WindTre permette di ottenere anche l’app ufficiale, da utilizzare per monitorare i consumi effettuati, ricaricare la propria SIM e conoscere lo stato della promozione.

L’attivazione dell’offerta può essere effettuata online. L’operatore permette di ricevere la nuova SIM direttamente a casa tramite corriere, senza andare incontro a spese di spedizione.