TIM non fa mancare mai i servizi ad i suoi utenti. La compagnia telefonica italiana, distinguendosi da altri operatori attivi nel nostro paese non privilegia soltanto le ricaricabili low cost per i nuovi clienti. Tra i servizi più popolari in casa TIM, ad esempio, c’è la vendita degli iPhone. Attraverso l’operatore, gli abbonati possono acquistare ora anche i nuovi iPhone SE sia nei negozi che online.

TIM, tutti i nuovi iPhone con sconti sino a 400 euro

Come già avvenuto per i precedenti smartphone di casa Apple anche con iPhone SE, TIM ha previsto uno sconto per tutti gli acquirenti. Il team commerciale, infatti, conferma il suo vantaggioso bonus permuta. In questa circostanza, chi è interessato ad iPhone SE potrà ricevere una riduzione sino a 400 euro sul costo di listino. Tra i dispositivi accettati in permuta, si parte da iPhone 11 XS Max e si arriva sino ad iPhone 6.

Anche se l’attenzione è catalizzata sui nuovi iPhone SE, gli utenti di TIM potranno comunque beneficiare del bonus permuta con ulteriori modelli di iPhone, tra cui anche gli iPhone 11. Confermato, in questo caso, il valore massimo dello sconto permuta che si attesta sui 370 euro.

Come detto, in questi giorni di emergenza sanitaria, gli utenti potranno completare l’acquisto di iPhone direttamente attraverso il sito web ufficiale. All’acquisto, gli utenti dovranno comunicare tutte le generalità del dispositivo, tra cui anche il numero di serie. Ovviamente TIM si riserva il diritto di rifiutare l’usato laddove vi siano problemi al sistema operativo o permanenti danni fisici.