Nel mese di maggio 2020 l’operatore Tim proporrà, ad alcuni clienti in target una nuova promozione temporanea formata da minuti illimitati. L’offerta in questione si chiama xTE Minute Red.

La promozione in questione non presenta alcun costo di attivazione e, come appena anticipato, sarà proposta solamente ad alcuni clienti in target. Scopriamo ora cosa prevede.

Tim xTe Minute Red proposta solamente ad alcuni clienti in target

La promozione xTE Minute Red comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali al prezzo di 4.99 euro al mese. Si tratta quindi di una promozione solo Voce che ha una durata di tre mesi. In seguito al pagamento del primo mese anticipato, l’offerta andrà a rinnovarsi per due volte al prezzo di 4.99 euro al mese, ma il cliente potrà decidere di interromperla prima del termine, in qualsiasi momento.

Una volta superati i tre mesi, la xTE Minute Red andrà a disattivarsi in automatico essendo, come anticipato precedentemente, un’offerta temporanea. L’attivazione sarà possibile anche nella sezione dedicata dell’applicazione MyTim, nei negozi autorizzati e nell’area fai da te del sito ufficiale dell’operatore.

L’offerta prevede chiamate illimitate sia per il traffico nazionale che per quello generato in Roaming all’interno dei Paesi dell’Unione Europea, verso numeri italiani e dei Paesi UE. Sono invece escluse le chiamate verso le numerazioni in decade 1, 4 e 8 e le chiamate internazionali effettuate dall’Italia verso i Paesi UE e il resto del mondo. Inoltre, si segnala che i minuti illimitati sono sempre soggetti al rispetto dei principi di buona fede e correttezza. Per scoprire tutte le altre offerte attualmente in commercio, visitate il sito ufficiale dell’operatore.