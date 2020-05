Sky, anche in mancanza dei classici palinsesti pieni di appuntamenti per sport e calcio, non sta facendo mancare i contributi per tutti gli utenti. La programmazione della piattaforma satellitare è ora basata su serie tv e film. Inoltre, per gli abbonati durante questi giorni non sono mancante le iniziative di solidarietà digitale.

Sky e la rivoluzione della telefonia: ecco la novità in arrivo in estate

Anche a fronte dell’emergenza Coronavirus, i piani di sviluppo di Sky per il futuro a medio e lungo termine in Italia non sono cambiati. L’emittente, infatti, continua nel suo progetto che porterà la lancio delle prime reti di telefonia.

In partnership con Fastweb ed OpenFiber, Sky metterà a disposizione di tutti i suoi abbonati le prime reti in Fibra Ottica, andando quindi a replicare un modello che nel Regno Unito ha già avuto ampio successo.

Oltre ai canali satellitare, quindi, a breve con Sky sarà possibile usufruire anche della tecnologia Fibra Ottica. Di pari passo, gli utenti potranno scegliere di attivare un piano per la tv a pagamento senza parabola attraverso lo streaming internet.

Avere un unico piano con tv satellitare e telefonia fissa comporterà ovviamente degli indubbi vantaggi per i clienti. Anche se non sono state comunicate informazioni dettagliate a riguardo, Sky potrebbe scegliere di perseguire l’offerta commerciale già attiva nel Regno Unito, dove l’associazione tra tv satellitare e Fibra Ottica garantisce risparmi sino al 15% per tutti gli abbonati. In linea con gli annunci delle scorse settimane, l’offerta telonica di Sky diventerà realtà entro la prossima estate.