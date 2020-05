Di tutte le applicazioni per chat se conosciamo, abbiamo sempre detto che nessuna avrebbe mai potuto superare in termini di qualità e sicurezza, la chat di Telegram. Nemmeno WhatsApp, essendo ovviamente l’app più conosciuta utilizzata del mondo, persino più della stessa Telegram, è tuttavia in grado di superarne i parametri di sicurezza e la comodità di molte funzionalità. Tutto questo rimane vero, malgrado però esista un’app che almeno in termini di sicurezza non ha nulla da invidiare a nessun’altra applicazione chat. Si tratta di Signal, un’app scaricabile gratuitamente.

Signal, ecco quali sono le caratteristiche che rendono questa app di buona qualità

Edward Snowden, promotore della privacy, ha approvato al 100% la validità di Signal, soprattutto in seguito alle vicende di scarsa sicurezza relative a WhatsApp. Ricorderete infatti che, comparandola a Telegram, WhatsApp ha dimostrato una grandissima inferiorità in termini di sicurezza e privacy. Al contrario, Signal dimostra di essere una chat altamente sicura e crittografata. Inoltre possiede tutte le qualità di WhatsApp quali ad esempio chiamate vocali, servizio di sms integrati e anche messaggi della rete con cui condividere immagini, emoticons, GIF e così via.

La creazione di questa app deriva dalla società indipendente e senza scopo di lucro Signal Foundation. Non richiede pertanto nessun pagamento e mantiene il servizio interamente gratuito e privo di qualunque tipo di pubblicità o banner. Il livello di sicurezza di Signal è tale che non consente di effettuare screenshot all’interno delle conversazioni, né poter condividere all’esterno le immagini o i dati, né tantomeno di inoltrarli in qualunque altra chat. In sostanza, è un’app che possiede tutte le caratteristiche di WhatsApp integrate alla sicurezza di una perfetta chat segreta di Telegram. Il segnale è estremamente stabile, e in più è in grado di effettuare le videochiamate.