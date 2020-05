In questo mese di maggio Iliad festeggerà il suo secondo compleanno in Italia. Il provider di telefonia francese continua ad ottenere ottimi dividendi da una promozione come la Giga 50. Le nuove attivazioni continuano a crescere in termini di valore assoluto ed anche il grado di soddisfazione degli abbonati è molto elevato.

Iliad, per eliminare gran parte dei problemi internet basta utilizzare il 3G

Nonostante le recensioni quasi unanimemente positive per Iliad, continuano a verificarsi alcuni problemi per quanto concerne l’affidabilità delle reti internet. Anche se i tecnici sono al lavoro, ancora oggi il provider francese non può offrire al pubblico la copertura totale del territorio italiano.

Non vi sono dubbi sul fatto che in questi due anni, i problemi per le connessioni – evidenti durante i primi mesi – sono man mano diminuiti. Tuttavia vi sono ancora alcune criticità nella user experience quotidiana degli abbonati. Da qualche settimana tanti clienti stanno sperimentando una soluzione fai da te.

L’esperienza di un vasto numero di utenti ha dimostrato che, in caso di anomalie per le linee internet 4G, è possibile trovare una rete stabile con la tecnologia 3G. Effettuando quindi un downgrade da 4G a 3G si possono risolvere i problemi per internet. Ovviamente, questa alternativa è utile in caso di problemi di piccola entità.

Iliad conta di eliminare ogni genere di anomalia per la connessione appena entreranno in attività le antenne di proprietà. L’attuale tabella di marcia, nonostante l’emergenza Covid di questi mesi, prevede progressivi miglioramenti già nel corso della prossima estate.