CoopVoce: ChiamaTutti TOP 50 contro Vodafone e Iliad, ci sono 50GB

Come nel caso di tanti altri provider, anche CoopVoce si è ritrovato improvvisamente ad aver paura di finire nel baratro. Il gestore che tutti conoscono ormai da tempo e che opera nella branca dei provider virtuali, ha da sempre lanciato promo convenienti dal punto di vista del prezzo. Fin qui nulla di strano, se non fosse che le offerte presentavano contenuti, a detta degli utenti, troppo esigui.

In seguito dunque la strategia è stata cambiata proprio per accogliere il consenso del pubblico che sembrava latitare fin dal primo momento. Per questo ecco che oggi CoopVoce è ufficialmente uno dei gestori più valutati in assoluto dal pubblico che circa un cambio di provider. Il multi definiscono questo gestore come il più affidabile, visto che mai nessuno si è ritrovato di fronte ad una brutta sorpresa dopo la sottoscrizione di una qualsiasi promo.

CoopVoce batte la concorrenza con il lancio della sua ChiamaTutti TOP 50: al suo interno c’è tutto e a prezzo bassissimo

La nuova promo, ovvero la ChiamaTutti TOP 50, è attualmente il cavallo di battaglia di CoopVoce. I criteri sono sempre gli stessi: offrire tanti contenuti ma a buon prezzo, in modo da stupire il cliente. All’interno dell’offerta ci sono infatti minuti senza limiti per telefonare numeri di ogni gestore e in ogni paese dell’Unione Europea, seguiti a ruota da 1000 SMS.

Infine ci sono 50 giga per navigare sul web in 4G sotto rete Vodafone. Il tutto per soli 10 € al mese per sempre e, la promo è disponibile anche per tutti coloro che sono già clienti CoopVoce.