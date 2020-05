In un momento di così grande difficoltà sanitaria ed economica, risulta fondamentale ottenere supporto non soltanto tramite garanzie statali, ma anche attraverso agevolazioni e bonus elargiti dalle singole aziende.

E’ il caso di Enel, che ha messo in campo una serie di iniziative volte ad alleggerire il carico di spese sugli utenti in questo periodo così complesso, per non gravare eccessivamente sui bilanci familiari. Naturalmente non si tratta di miracoli o sconti eccezionali, ma comunque di aiuti rilevanti dato che la maggior parte degli italiani è ancora chiusa dentro casa e inevitabilmente fa alzare maggiormente l’asticella dei consumi individuali rispetto al passato.

Enel, iniziative a sostegno dei clienti: ecco come accedervi

Molte delle agevolazioni elargite da Enel non richiedono specifiche attivazioni, e risultano attive di default per tutti i clienti in questione.

Sono state estese di due mesi le scadenze per il rinnovo dei bonus sociali sulle utenze e si è decretato lo stop totale ad eventuali procedure di blocco nelle forniture di gas e luce, nel caso in cui alcuni utenti risultino morosi nei confronti dell’azienda.

Oltre a queste mosse importanti, Enel ha anche attivato una cospicua quantità di iniziative “minori” – consultabili direttamente sul sito ufficiale – con l’aggiornamento del programma fedeltà enelpremia WOW!. A questo, si aggiunge un bonus di 10 euro per gli utenti che decidono di attivare l’addebito diretto e la BollettaWeb come modalità di pagamento e metodo di invio della bolletta.

Vanno annoverati anche 3 mesi di canone fibra in regalo con FIBRA DI MELITA, una promozione su eventuali aumenti di potenza e infine un bonus di 20 euro per i beneficiari di Bonus Sociale Elettrico e/o Gas.