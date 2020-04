WindTre ha dato nuovo linfa al mercato della telefonia italiana. L’arrivo del gestore rappresenta certamente la grande novità dell’anno: dopo una lunga fase di transizione, Wind e 3 Italia hanno deciso di unire in maniera formale le loro reti. Già oggi il provider può beneficiare di un’ampia fascia di utenti.

WindTre, dilemma sul 5G: l’arrivo delle nuove reti potrebbe slittare

La creazione del nuovo brand WindTre garantisce agli abbonati nuove offerte ed anche nuovi servizi. Nel campo dei servizi, come naturale, l’attesa maggiore è relativa al lancio del 5G. Il team commerciale dell’operatore ha promesso l’arrivo delle reti internet di nuova generazione già in questo 2020.

Stando agli annunci, il primo rollout del 5G dovrebbe essere effettivo entro il prossimo mese di luglio. Le ultime indiscrezioni, però, evidenziano un piccolo campanello d’allarme. In una recente intervista al IlSole24Ore, il CEO di WindTre, Jeffrey Hedberg, ha sottolineato che rispetto alla timeline già fissata potrebbero esserci alcuni ritardi.

La causa di questo possibile ritardo, riprendendo le parole di Hedberg, sarebbe da imputare alle amministrazioni di alcuni Comuni locali, restie all’installazione delle infrastrutture e delle antenne propedeutiche al lancio del 5G.

Gli investimenti di WindTre per lo sviluppo delle linee 5G sono stati sino a questo momenti molto ingenti. Per questa ragione Hedberg invoca una pronta azione del governo, al fine di ridurre gli ostacoli per l’estensione delle reti, specie in un periodo storico particolare.

Nonostante i possibili ritardi, per ora WindTre continua a confermare l’estate come periodo per il lancio del 5G. Vi aggiorneremo, qualora dovessero esserci novità sulla vicenda.