WindTre si avvicina ulteriormente al pubblico italiano con il lancio di una campagna promozionale che vuole essere sicuramente superiore a quelle che sono le aspettative della maggior parte di noi, in arrivo infatti la possibilità di richiedere l’attivazione di 50 giga di traffico dati e tanti altri contenuti, anche a solo 5,99 euro al mese.

Al momento in cui vi scriviamo sul mercato esistono due varianti di esattamente la stessa offerta, le differenze risiedono principalmente nel prezzo finale di vendita, per quanto riguarda i contenuti non cambiano in nessun modo. In particolare infatti il consumatore potrà accedere a 200 SMS da inviare ad ogni utente sul territorio nazionale, illimitati minuti per telefonare a chiunque si desideri in Italia, senza dimenticare i già citati 50 giga di traffico dati alla massima velocità attualmente disponibili.

Passa a WindTre: la promozione è davvero incredibile

Tutto questo senza doversi minimamente preoccupare di vincoli contrattuali di durata (quindi si potrà abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento senza temere costi aggiuntivi) o pagamenti tramite conto corrente. Inizialmente viene richiesto il versamento di un contributo di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, oltre alla portabilità obbligatoria del numero originario.

La versione più diffusa fra tutte è sicuramente la Go 50 Fire+, una promozione riservata ai soli possessori di una SIM di Iliad, Kena Mobile, PosteMobile, Fastweb Mobile e ho.Mobile, in vendita nel periodo a 6,99 euro. Nell’eventualità in cui invece foste in possesso di un numero di un MVNO non citato poco sopra, sappiate che potrete richiedere la Go 50 Top+, pagandola comunque soli 5,99 euro al mese per sempre.