Netflix, il colosso americano ideato nel 1997 per puro caso, ha una varietà molto ampia di film, cartoni animati e serie tv da vedere con gli amici, col proprio partner ma anche da soli. Per farvi un brevissimo sunto di ciò che ospita la piattaforma, vi riportiamo tre serie completamente differenti le une dalle altre. Stiamo parlando di Stranger Things, You e Tredici. Scorrete sotto per ulteriori informazioni.

Stranger Things, You e Tredici: cosa sappiamo sulle nuove puntate? Iniziamo con Stranger Things. La serie, ambientata in un alternativo clima anni 80, è interpretata da un gruppo di bambini molto particolari. Tra questi vi è la famosissima Undici, una bimba dai poteri sovrannaturali che proteggerà i protagonisti per tutto il viaggio ad Hawkins (o quasi). Per questa purtroppo non abbiamo buone notizie, in quanto l’emergenza Covid-19 l’ha costretta a sospendere le riprese. Parliamo invece di Tredici. La serie televisiva teen drama è più adatta ad un pubblico “adulto”, data la sua trama (l’adolescente Hannah Baker si suicida ma prima di farlo registra i 13 motivi per cui si è tolta la vita). Anche questa non ha rilasciato molte informazioni sul suo presunto arrivo ma sembrerebbe che la quarta stagione potrà presentarsi entro l’estate o l’autunno del 2020. Il breve elenco si conclude con una serie tv di genere thriller psicologico tratta dall’omonimo romanzo e denominata You. Nonostante l’emergenza Coronavirus che ha costretto i produttori ad interrompere le scene, la serie dovrebbe tornare nel corso del 2021. Ora spetta a voi scegliere cosa vedere nei prossimi giorni!