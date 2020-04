Anche nel prossimo mese di maggio, in assenza di eventi sportivi e calcistici, Sky continuerà nella sua programmazione speciale a causa dell’emergenza Covid. In questi giorni i canali della pay tv satellitare sono stati caratterizzati dalla presenza di numerosi titoli relativi a serie tv e film.

Sky, tutti i canali si possono vendere anche in streaming grazie a NOW TV

Anche a causa delle circostanze d’attualità, nel corso delle ultime settimane sono aumentati gli utenti che hanno deciso di legarsi a Sky grazie all’offerta streaming garantita dalla piattaforma NOW TV. Il servizio di NOW TV oramai rappresenta una certezza per molti utenti ed anche un’alternativa allo streaming illegale con la tecnologia IPTV.

Tutti coloro che scelgono NOW TV hanno a disposizione importanti vantaggi. In primo luogo, con l’attivazione di un ticket sarà possibile accedere ad un vasto numero di canali Sky senza un vincolo d’abbonamento. Inoltre i contenuti saranno disponibili senza l’utilizzo di una parabola e di un decoder. In linea con la tecnologia IPTV, poi, NOW TV è sinonimo di prezzi bassi

Con NOW TV ci sono tre offerte principali. La promozione base prevede l’attivazione di un pacchetto a scelta tra Cinema, Serie TV o Intrattenimento al costo di 9,99 euro ogni trenta giorni. Con la scelta di tutti e tre i pacchetti, gli utenti sono chiamati ad una spesa mensile di 19,99 euro. Appena ritorneranno sugli schermi gli eventi sportivi, poi, gli utenti troveranno anche vantaggio nella sottoscrizione del pacchetto Sport con una spesa mensile pari a 29,99 euro.