Ogni smartphone emette radiazioni elettromagnetiche probabilmente causa dell’insorgere di malattie nell’organismo umano (il dibattito è ancora lungo in materia, ma è un’ipotesi più che verificata). Un ente tedesco ha stilato una lista dei modelli più “pericolosi” tra tutti gli smartphone attualmente in commercio, fermo restando che nessuno ha superato il livello massimo imposto di legge.

E’ bene ricordare, infatti, che ogni singolo dispositivo lanciato in Europa viene adeguatamente controllato e deve sottostare ai 2W/kg di SAR; in caso contrario una legge ne vieta la commercializzazione sul territorio. L’acronimo indicato rappresenta il cosiddetto Tasso di Assorbimento Specifico, ovvero misura quanta energia l’organismo assimila per chilogrammo.

Consapevoli del fatto che il 5G non è assolutamente nocivo per l’uomo (almeno, non lo è di più delle normali radiazioni), se foste in possesso dei modelli al primo posto della lista seguente dovete comunque sapere che non rischierete malattie più degli altri. Il consiglio è di seguire sempre il vademecum, indipendentemente dal modello.

Radiazioni Smartphone: ecco i terminali con il SAR più alto