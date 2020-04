Il gioco di carte strategiche di Riot, Legends of Runeterra, è stato lanciato ufficialmente dopo tre mesi in open beta. Da oggi, il gioco verrà rilasciato in tutto il mondo sia su PC che su dispositivi mobile.

La versione completa arriva con un nuovissimo set di carte chiamato Rising Tides e sono stati introdotti una serie di nuovi campioni e carte di League of Legends. L’aggiornamento aggiunge anche 11 campioni, sei parole chiavi, due nuove skin per i guardiani, nuovi dorsi di carte e oltre 120 nuove carte.

Legends of Runeterra, ora disponibile per Android e iOS

Sono stati aggiunti i bonus di accesso, incentivando i giocatori ad accedere ogni giorno e completare le missioni giornaliere per le carte gratuite. I giocatori verranno premiati per i primi sette giorni in cui effettuano l’accesso, con premi che vanno dalle carte ai gettoni. La ricompensa finale è un nuovo mazzo con due carte campione Ashe.

I giocatori beta non devono preoccuparsi poiché l’aggiornamento non cancella i progressi fatti finora. Tutti gli acquisti e i progressi compiuti prima del lancio ufficiale rimarranno tali sui vostri account. Le versioni mobile e PC possono essere collegate a un singolo account, con il gioco multipiattaforma disponibile dal lancio. Qualsiasi dispositivo Android con sistema operativo 5.0, 2 GB di RAM e equivalente GPU Adreno 306 o superiore sarà in grado di eseguire il gioco.

Gli iPhone con almeno iOS9 e un processore Arm64 dovrebbero essere in grado di eseguire questo gioco, anche se Riot non consiglia dispositivi da 1 GB di RAM come iPhone 5s, iPhone 6 e iPad Air 1. I dispositivi PC, invece, richiedono Windows 7, 8.1 o 10 a 64 bit, un processore 3GHz, 4 GB di RAM e una GPU con 512 MB + VRAM.