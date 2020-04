HIHONOR è la nuovissima piattaforma creata dall’azienda di tecnologia mobile Honor, su cui è possibile acquistare tutti i dispositivi parte della sua famiglia. In soli quattro giorni, l’azienda ha potuto constatare che oltre 5000 persone hanno effettuato ordini da essa. Per questo motivo l’azienda ha deciso di premiare i fan e lanciare ulteriori offerte che in questi giorni è possibile trovare connettendosi al sito hihonor.com/italy. Ma ecco tutti i dettagli.

Honor, ecco tutte le offerte in seguito al grande successo

Solo oggi, HONOR offre il 9X Pro con lo sconto di 50 euro. Inoltre, attivando i coupon sconto che sono disponibili sul sito, HONOR 20e sarà disponibile a 149,90 anziché 179,90 euro. Allo stesso modo il 20 Pro sarà acquistabile a 379,90, anziché 399,90 euro e HONOR Magic Watch 2 sarà disponibile a 179,90 invece che 199,90.

Sul sito, sono inoltre disponibili altri sconti fino a domani, 1 maggio. HONOR Magic Watch 2, sarà disponibile in Agate Black e Gold, con 20 euro di sconto rispetto al prezzo originale. Qualora foste interessati ai must-have che HONOR propone sul sito, potete anche cercare il suo coupon (ACOUPON30) che vi farà accedere a uno sconto di 30 euro su tutti gli acquisti di quel genere.

Tra i benefici, è prevista la consegna gratuita per tutti gli acquisti che superano una spesa di 39,90 euro, un reso gratuito entro i primi 31 giorni per gli acquisti dei Magic Watch 2 e 24 giorni di reso gratuito per tutti gli altri prodotti. Tutti coloro che hanno sempre desiderato acquistare dei prodotti dell’azienda e stavano aspettando un’occasione del genere, faranno bene ad affrettarsi, perché potrebbe non recapitare.