Il low cost ho Mobile lancia un’incredibile offerta solo Giga rivolta a tutti i nuovi clienti. A differenza delle altre tariffe, dunque gli interessati possono procedere con l’acquisto della scheda e l’attivazione, a prescindere dal gestore di provenienza o dall’attivazione di una nuova linea. I nuovi clienti ho Mobile possono ottenerla tramite il sito ufficiale del gestore o recandosi in uno dei punti vendita, sostenendo una spesa iniziale di 22,99 euro, di cui:

13,00 euro, per la prima ricarica, di cui 12,99 euro saranno sottratti al primo rinnovo della tariffa.

9,00 euro, per l’attivazione.

0,99 euro, per la nuova SIM.

ho Mobile: l’offerta solo Giga costa 12,99 euro al mese!

L’offerta solo Giga dell’operatore virtuale di Vodafone permette di ricevere ogni mese 100 GB di traffico dati in 4G Basic. Non sono previste soglie di minuti ed SMS, infatti è prevista una spesa di 0,19 EURO al minuto per ogni chiamata effettuata e di 0,29 EURO per ogni SMS inviato.

I clienti che procedono con l’attivazione dell’offerta entro il 15 Maggio potranno riceverla ad un prezzo scontato. Quindi, ogni mese andranno incontro ad una spesa di 12,99 euro, anziché 14,99 euro, da saldare tramite credito residuo.

Il low cost permette di scaricare gratuitamente l’app ufficiale ho Mobile tramite la quale è possibile richiedere il rinnovo anticipato della tariffa, monitorare lo stato della promozione e verificare il credito residuo. Il gestore assicura l’inesistenza di costi extra, infatti, al termine dei Giga previsti, la navigazione sarà sospesa automaticamente. Inoltre, i numeri e i servizi a pagamento sono disattivati sin dal momento dell’attivazione della nuova SIM.