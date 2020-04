Quando si fa riferimento alla mobilità del futuro, subito si pensa ad auto elettriche o a motori alimentati con qualche carburante innovativo e ad emissioni zero.

Spesso però ci si dimentica di menzionare i mezzi più “semplici”, eppure più basilari, a sostegno della mobilità soprattutto urbana: le biciclette. In Italia non risulta ancora fortemente radicata la cultura dell’impiego di questo mezzo per gli spostamenti all’interno di piccoli centri o di città, eppure risulta estremamente spendibile, comodo e soprattutto non ha alcun impatto sull’ambiente. Anzi, permette anche di tenersi in forma.

Per incentivare all’utilizzo della bicicletta sono state condotte diverse campagne, ma probabilmente il modo più immediato per convincere i cittadini a servirsene – per chi già non lo facesse – consiste nel creare incentivi economici per l’utilizzo. Ed è ciò che accadrà in queste 10 regioni grazie al Ministero dei Trasporti.

Bici elettrica gratis: ecco come ottenerla

Su iniziativa del suddetto Ministero, nella Legge di Bilancio 2020 è contemplata l’opportunità di ottenere una bici elettrica gratuitamente, o in alternativa un indennizzo per la spesa per abbonamenti al trasporto pubblico fino ad un massimo di 1500 euro.

Il requisito per potervi accedere è quello di rottamare una vecchia auto con motore inquinante, in particolare le auto fino a Euro 3, entro il 31 dicembre 2021. Possono rientrare in questa categoria anche i cittadini che decidono di rottamare motoveicoli o ciclomotori, sempre fino a Euro 3: in questo caso, il bonus corrisposto sarà pari a 500 euro.

L’incentivo verrà elargito sotto forma di voucher per l’acquisto di una nuova eBike o come detto per sottoscrivere abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, voucher che sarà utilizzabile entro 3 anni dalla sua emissione.

Ma a chi si rivolge? I cittadini che potranno fruirne sono i residenti in aree metropolitane aventi oltre 50.000 abitanti – o comunque dei comuni in zone più critiche dal punto di vista delle condizioni ambientali – delle seguenti regioni: