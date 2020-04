WhatsApp: un nuovo aggiornamento è pronto a rivoluzionare la chat

Avere a che fare con WhatsApp in questo ultimo periodo è di fondamentale importanza per tutte le persone che sono rinchiuse in casa. Il coronavirus ha infatti creato una situazione mai vista prima, la quale porta dunque le persone a riunirsi grazie ai social e alle applicazioni di messaggistica istantanea.

Sono tanti i pregi di WhatsApp, piattaforma colorata di verde che negli anni è riuscita a dare grandi soddisfazioni a coloro che utilizzano molto lo smartphone. Gli SMS sono ormai un lontano ricordo, anche perché la piattaforma in questione include tante funzioni molto interessanti. Ci sono infatti chiamate e videochiamate oltre ai messaggi vocali, anche se ultimamente pare che proprio le videochiamate non riescono a rispettare i requisiti necessari. Ci sono infatti applicazione di concorrenza che permettano di far interagire tra loro più persone, cosa che WhatsApp invece limita. Ci sarebbero però delle novità molto interessanti in arrivo.

WhatsApp, il nuovo aggiornamento è quasi arrivato a tutti: le video chiamate possono essere fatte fino a otto partecipanti

WhatsApp sta provando davvero di tutto pur di rendere la situazione molto più lieve agli utenti. Le sue possibilità sono tantissime, e infatti non si tratta solo di messaggi come già detto. Il prossimo aggiornamento, ovvero quello che in realtà è già in fase di distribuzione, permetterà a tutti di avere chiamate di gruppo fino a otto partecipanti.

Si tratta dunque di un nuovo limite sia per le chiamate che per le videochiamate che in tanti stanno già testando da qualche giorno. Prima il tutto era possibile fino a quattro persone, ma vista l’emergenza WhatsApp ha colto la palla al balzo per modificare questo aspetto.