Secondo le ultime indiscrezioni, sull’applicazione del social network Twitter, dedicata agli utenti che utilizzano il sistema operativo iOS, sta per sbarcare una nuova funzione.

Quest’ultima permetterà di seguire più facilmente le conversazioni in corso sulla piattaforma. Attualmente la nuova feature sembrerebbe in fase di test solamente per pochi utenti.

Twitter lancerà presto una funzione molto attesa su iOS

Presto tutti gli utenti che utilizzano il sistema iOS avranno meno difficoltà ad utilizzare l’applicazione Twitter, grazie ad una nuova funzionalità che permetterà di capire subito quali retweet sono stati commentati e quali non lo sono stati. Un modo, più precisamente, per seguire molto più facilmente le conversazioni sulla piattaforma. Come anticipato poco fa la funzione è ora in fase di test per pochi utenti ma se non dovessero scovare bug o malfunzionamenti, potrebbe essere rilasciata presto la versione stabile.

Nel dettaglio, grazie ad una scheda dedicata, l’utente dovrebbe essere in grado di guardare quanti retweet di un determinato post sono stati successivamente commentati e quali invece no. In questo modo quindi, sarà possibile tenere sotto controllo l’evoluzione di una conversazione, andando a verificare eventuali commenti non direttamente visibili dal tweet originale.

La feature potrebbe ovviamente rivelarsi molto utile, soprattutto se teniamo in considerazione che uno dei principali problemi della piattaforma è proprio questo, ovvero che ci si può facilmente perdere tra tweet, retweet e commenti. Per il momento non conosciamo ulteriori dettagli, ma non ci resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire maggiori dettagli o magari per trovarci la nuova versione direttamente su Apple Store.