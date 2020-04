La passa a Vodafone che più avvicina gli utenti al mondo dell’azienda in red è sicuramente la Special 50 Digital Edition, una promozione in grado di riservare agli utenti la possibilità di accedere a 50 giga di traffico dati a prezzi incredibilmente ridotti, almeno rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere.

Tutti i possessori di una SIM ricaricabile di Iliad o di un qualsiasi operatore virtuale (MVNO, ad esclusione di Kena Mobile o ho.Mobile), possono richiedere la portabilità in Vodafone pagando soli 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile. Coloro che si avvicineranno alla promozione potranno pagare soli 7 euro al mese a tempo indeterminato tramite credito residuo, oltre ad avere comunque la possibilità di accedere ad un bundle di tutto rispetto.

Passa a Vodafone: le offerte sono davvero invitanti

In particolar modo il consumatore si ritroverà ad poter richiedere ben 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, passando anche per illimitati minuti per telefonare a chiunque si desideri in Italia, nonché SMS infiniti da poter inviare ad ogni numero sul territorio.

Tutto questo comporta il canone indicato pari a 7 euro al mese e nessuna necessità di sottostare ad un vincolo contrattuale di durata, in tal modo il consumatore si ritroverà ad avere la possibilità di richiedere il recesso dall’azienda quando e come vorrà, senza necessariamente essere costretto a pagare alcuna penale per recesso anticipato.

L’attivazione della promozione è possibile in tutti i punti vendita in Italia, nonché direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, con le limitazioni indicate in precedenza relative alle provenienze.