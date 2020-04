LG Premier Pro Plus sarà uno dei prossimi smartphone che presenterà a breve l’azienda sudcoreana. Nonostante sia ormai vicino il debutto ufficiale del nuovo smartphone top di gamma dell’azienda, cioè il nuovo LG Velvet, arriverà un nuovo smartphone appartenente alla fascia medio-bassa del mercato.

Ecco le specifiche tecniche del prossimo entry-level di LG

Sono dunque in arrivo non solo smartphone top di gamma, ma anche smartphone entry-level targati LG. Uno dei primissimi nuovi device dell’azienda sudcoreana di quest’anno, come già accennato, sarà il nuovo LG Premier Pro Plus. Nel corso delle ultime ore, in particolare, sono emersi numerosi dettagli su questo device grazie a quanto riportato sul portale Google Play Console.

Secondo quanto riportato sul portale, il nuovo entry-level targato LG avrà un design classico senza stravolgimenti di rilievo. La parte posteriore del device sarà infatti caratterizzata dalla presenza di un sensore biometrico fisico e di due fotocamere poste orizzontalmente, come da tradizione dell’azienda. Sulla parte frontale, invece, ci sarà un display con un notch a goccia centrale.

Lato prestazioni, troveremo un processore di casa MediaTek, cioè il SoC MediaTek Helio P22. Il software pre-installato sarà Android 9 Pie, mentre è previsto un quantitativo di memoria RAM pari a 2 GB. Da quanto è emerso è poi possibile notare che questo device sarà munito del jack audio da 3.5 mm, di una porta di ricarica USB Type C e della radio FM. Saranno inoltre presenti uno slot per espandere la memoria interna ed un tasto fisico posto sul frame laterale per richiamare l’assistente vocale di Google.