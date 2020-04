ho Mobile è l’operatore virtuale presentato da Vodafone in seguito all’entrata in scena del gestore francese Iliad, che ancora oggi sembra essere il principale rivale del low cost insieme ai vari MVNO. Ai clienti di questi operatori, infatti, l’operatore virtuale di Vodafone rivolge ancora oggi la sua offerta più economica e con la quantità più alta di Giga di traffico dati. Nonostante ciò, anche gli utenti che decidono di abbandonare altri gestori per trasferire il numero a ho Mobile hanno la possibilità di ricevere quantità molto alte di Giga di traffico dati al mese. La nuova opzione presentata del gestore ho Mobile, ad esempio, permette di ottenere ogni mese 100 GB di traffico dati in 4G Basic.

ho Mobile offre 100 GB: ecco come ottenere la nuova promozione!

La nuova promozione ho Mobile permette di ricevere 100 GB di traffico dati al mese ma non include nel prezzo minuti ed SMS. I clienti che decidono di attivarla, quindi, dovranno affrontare una spesa di 0,19 EURO al minuto per le chiamate effettuate; di 0,29 EURO per ogni SMS inviato.

Il low cost di Vodafone offre la possibilità di acquistare la nuova SIM attraverso il sito ufficiale, che consente di riceverla tramite corriere o di ritirarla in una delle edicole convenzionate. I clienti, però, possono scegliere di recarsi in uno dei 3000 punti vendita e procedere in sede con l’acquisto.

La promozione ho Mobile solo Giga necessita di una spesa iniziale pari a 22,99 euro e prevede un costo di rinnovo di 12,99 euro al mese, da saldare tramite credito residuo.