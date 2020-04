Nonostante la Festa della Mamma si celebra il 10 maggio in tutto il mondo, molti produttori hanno scelto di giocare d’anticipo. Infatti, già da questi giorni è possibile trovare molti prodotti a prezzi scontati proprio in vista di questa festa.

Uno di questi è Wiko che ha dato il via ad una serie di offerte per i propri smartphone. Uno nuovo device è sempre un regalo utile considerando questo periodo di quarantena. Tuttavia, proprio perché ci si trova chiusi a casa, la pulizia domestica ha assunto un nuovo significato.

Ecco quindi che l’offerta di Anker sul robot aspirapolvere eufy RoboVac 15C Max diventa ancora più interessante. Questo gadget tech permette una pulizia automatica della casa senza alcuno sforzo. Collegato alla rete WiFi domestica, si può comandare direttamente dall’app. Inoltre, può pulire tutte le superfici e anche i tappeti senza dover muovere un muscolo. Il prezzo di vendita in genere è superiore a 220 euro, ma con il codice L9FJ8NWD il carrello scende a 169.99 euro.

La Festa della Mamma porta con se tanti sconti

Un interessante novità è certamente Soundcore Wakey, un mix di device racchiusi in un unico prodotto. Le funzioni di una sveglia, orologio, radio, caricabatterie, speaker bluetooth e generatore di rumore bianco sono tutte riunite in un solo posto. Posizionato sul comodino, diventerà presto parte dell’arredamento, con una nota tech anche negli stili più classici. Grazie al codice 9KWSSIA2 lo si può acquistare a 69,99 euro.

Infine, considerando la necessità di essere vicini ad amici e parenti il modo migliore per farlo mantenendo la “distanza sociale” sono le videochiamate. Proprio per questo motivo, le cuffie true-wireless Soundcore Liberty Air sono in offerta a 59,99 euro, invece che 79,99 euro, solo utilizzando il codice sconto GR3XHFLP. Per chi invece volesse optare per la nuova generazione Soundcore Liberty 2, con il codice 7HMCYOEK sono acquistabili in sconto a 69.99 euro.