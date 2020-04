Nuovi tentativi di frode ai danni delle aziende erogatrici di luce e gas sono stati scovati: grazie all’operato delle autorità, affermare oggi che diversi cittadini avevano manomesso i loro contatori è del tutto possibile. Purtroppo se l’intenzione finale è quella di ricevere bollette meno care ogni mese, la strada intrapresa da questi cittadini è risultata del tutto errata: un abbassamento improvviso dei consumi non genera che sospetti.

Contatori contraffatti: per pagare meno bollette della luce e del gas, i cittadini sono ricorsi a metodi illegali

Adoperando strumentazioni varie, dunque, i cittadini individuati dalle forze dell’ordine avevano manomesso i loro contatori come meglio potevano. Nel corso delle indagini, però, un dettaglio è saltato fuori: in alcuni casi la modifica era stata effettuata attraverso una strumentazione specifica. Tutto ciò ha fatto storcere il naso a chi di dovere per un semplice motivo: una tale strumentazione può appartenere solo a qualcuno di interno al settore, come un operativo delle stesse aziende erogatrici. Ciononostante nessun riscontro è emerso attraverso le indagini, dunque quest’ultimo punto rimane solo un punto interrogativo.

Tornando a parlare dei contatori contraffatti, infine, l’utilizzo di magneti e punzonatori non è mai la risposta giusta: nel corso degli anni i cittadini che vi hanno provato sono stati sempre scovati e le ripercussioni legali non sono da niente. Nel caso in cui siate interessati a risparmiare, diverse possibilità esistono: dai piccoli accorgimenti per evitare gli sprechi a veri e propri piani che regalano energia per tor tempo al giorno (per maggiori info qui).