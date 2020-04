Il nuovo brand WindTre rompe i legami con limiti e problemi del passato dei singoli operatori. Nel tentativo di riconquistare la sua fama e contrastare lo strapotere degli avversari lancia una nuova offerta pazzesca. Nessuno consulta più i contatori del traffico dati dopo aver ricevuto 200 Giga al mese con minuti ed SMS illimitati. Scopriamo insieme in cosa consiste ed a chi si rivolge la famigerata tariffa mobile.

WindTre Unlimited 200 Special Edition

L’inedita opzione WindTre Unlimited 200 Special Edition è davvero conveniente. Dopo l’upgrade della rete si viaggia su Internet alla massima velocità con 200 Giga di traffico dati, 200 SMS e chiamate che non vengono tariffate ma sono già incluse senza limiti di tempo. Incluse nel prezzo troviamo anche segreteria telefonica, servizio di ricevuta SMS e “Ti Ho Cercato”.

Vista in questi termini rappresenta una versione potenziata della più celebre “Giga 50” di Iliad che al suo interno include i medesimi servizi ma con un margine di traffico minore ed SMS illimitati. Dal punto di vista del prezzo abbiamo quanto segue:

costo di attivazione: 9,99 euro

nuova SIM: 10 euro

offerta: 29,99 euro

La spesa iniziale sarà quindi di ben 49,98 euro. Non sono previsti costi aggiuntivi se non per gli SMS. il cui superamento soglia impone un costo di 0.29 euro per ogni messaggio inviato.

La data di scadenza per questa promozione è fissata al 4 maggio 2020 e si rivolge a chi ha particolari esigenze di connettività. Il prezzo è decisamente alto ma vale la pensa considerare anche i benefici di una promo simile che per molti può sostituire anche un contratto illimitato con offerte Home.