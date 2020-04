Proprio in queste settimane sono attese importanti novità per WhatsApp. Finalmente, dopo mesi di attesa, gli utenti della piattaforma di messaggistica hanno ricevuto una notizia positiva: il roll out della cosiddetta Dark Mode è in rampa di lancio. Ciò significa che a breve finalmente sulla chat sarà disponibile la modalità notturna.

WhatsApp e la possibile estensione della chat a Facebook

Ancora prima del suo arrivo la modalità notturna già può beneficiare di un consenso generalizzato tra il pubblico. C’è da dire però che non sempre i nuovi aggiornamenti rappresentano una nota positiva per la platea della chat. Un caso è questo possibile upgrade pensato da WhatsApp in associazione con Facebook

Il legame che unisce la chat a Facebook è oramai indiscutibile. Dal momento dell’acquisizione della piattaforma di messaggistica si è creato un un ponte che congiunge le due piattaforme, tanto è vero che molti leaker da alcuni anni sostengono l’ipotesi di una possibile fusione fusione tra la stesso Facebook e WhatsApp.

All’ordine del giorno, tra gli sviluppatori non vi è un’evenienza del genere. Tuttavia, a breve potrebbe essere rilasciata una novità particolare per le conversazioni di WhatsApp. L’idea sarebbe quella di aprire le chat anche agli amici di Facebook. Attraverso tale dinamica, quindi, WhatsApp potrebbe sostituire lo storico servizio Messenger.

Anche se in fase preliminare e del tutto ipotetica, il pubblico non sta apprezzando questa possibile novità. In molti continuano a reclamare indipendenza tra le due piattaforme ed alcuni minacciano anche di lasciare definitivamente la chat di messaggistica istantanea.