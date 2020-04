Da inizio marzo TIM ha messo a disposizione di tutti i suoi utenti una vasta gamma di offerte di solidarietà digitale. Il gestore di telefonia italiano ha scelto di mettere a disposizione servizi e promozioni per gli abbonati, a causa dell’emergenza Coronavirus. Le offerte di TIM spaziano dal campo della telefonia a quello dell’intrattenimento.

TIM, ci sono tre mesi a costo zero per TIMmusic per gli under 30

Tra le iniziative di solidarietà digitale ci sono anche promozioni relative ai contenuti digitali. Da poco è disponibile un’offerta dedicata a tutti gli utenti con meno di trenta anni. Gli under 30 potranno infatti riscattare tre mesi a costo zero per il famoso portale TIMmusic.

L’iniziativa di TIM nasce in collaborazione con la SIAE. Gli utenti che sono interessati a questa opportunità devono seguire una semplice procedura, da completare direttamente online.

Come primo atto, chi è interessato dovrà aggiungere un Like alla pagina ufficiale Facebook di SIAE. In secondo luogo, sarà necessario scattare un proprio selfie e condividere lo stesso sul proprio profilo Facebook, impegnandosi ad aggiungere il fondamentale hashtag #iorestoacasa. A post pubblicato su Facebook, si dovrà copiare il relativo link e incollarlo su questa pagina del sito SIAE.

Tutti coloro che svolgeranno questa procedura composta da tre fasi avranno a loro disposizione un codice sconto. Il codice dovrà essere poi riscattato sul sito di TIM o anche direttamente sull’applicazione di TIMmusic per la sottoscrizione. Oltre a TIM, SIAE ha anche aggiunto un’ulteriore promozione per tutti gli under 30. Il pubblico più giovane può infatti attivare un piano di abbonamento Infinity sempre a costo zero per tre mesi.