Da quando l’emergenza Coronavirus è iniziata, TikTok ha cercato in diversi modi di contribuire al sostegno delle persone chiuse in casa, nonché in prima persona alla lotta contro il virus. Con cose come l’hashtag #grazieavoi, con gli applausi per tutti gli operatori sanitari, oppure la condivisione di messaggi che incoraggiano le persone a rimanere a casa. A partire da oggi invece, cominciano gli sticker per le donazioni che servono a contribuire, raccogliendo fondi da devolvere a cause come in questo specifico, quella dell’emergenza Covid-19. Tutto questo, sopportando anche la Croce Rossa Italiana. Ecco in che modo.

TikTok, Croce Rossa Italiana e stickers, ecco in che modo tutto questo ha contribuito a favore dell’emergenza attuale

Prima di tutto è importante dire che, fino al 27 Maggio, TikTok ha deciso di raddoppiare il valore di qualunque donazione fatta nella community e che supporti l’emergenza Coronavirus. I creator potranno applicare ai propri video e alle dirette streaming, degli sticker donazione fatti appositamente per contribuire a questo tipo di emergenza. La prima a inaugurare questa nuova iniziativa è stata proprio la Croce Rossa Italiana, che attraverso l’hashtag #tuttifratelli, ha dato il via a una serie di video e dirette supportate da famosi creator e da varie celebrità tra cui la stessa Chiara Ferragni. Tiktok ha inoltre donato alla Croce Rossa Italiana 440mila mascherine e 50mila paia di guanti da indirizzare a coloro che ne hanno maggiore necessità.

Ma come funzionano questi sticker? I creator che mettono i propri video su social potranno postarne uno che potrà essere poi cliccato da coloro che vogliono fare la donazione. Tutto questo, senza la necessità di uscire dall’app per farlo. Al momento questa funzione è disponibile per l’Italia, la Germania, la Francia, gli Stati Uniti e il Regno Unito. Le donazioni sono abilitate da una piattaforma di raccolta fondi chiamata Tiltify, la quale elabora la transazione nella massima sicurezza. Alcuni tra i creator più noti che parteciperanno all’iniziativa sono: Cecilia Cantarano, Sespo, Martina Socrate e altri. La partecipazione di Chiara Ferragni avverrà a pochi giorni da adesso, il 2 maggio.