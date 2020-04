Il social network Instagram inserirà a breve una novità che permetterà, tramite dei collegamenti diretti stile shopping, di acquistare cibo online e riceverlo direttamente a casa vostra.

Nasce quindi lo shopping sulla piattaforma dedicato al food e al beverage, una nuova funzione che permetterà di ordinare cibo direttamente sulla piattaforma. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Instagram lancia un adesivo che permette di ordinare cibo a casa

La novità è stata recentemente lanciata negli Stati Uniti e in Canada ed è pronta ad essere lanciata anche in Italia. I ristoranti ed alcune altre aziende presenti sulla piattaforma, hanno quindi configurato gli ordini di cibo per generare vendite attraverso la comunità virtuale. Un ristorante può ricevere ordine tramite Instagram se presenta o un pulsante Ordina Cibo nel profilo oppure un adesivo Ordina Cibo nelle storie.

Se non visualizzi il pulsante Ordina Cibo nel profilo o l’adesivo nella storia, significa che il ristorante non ha ancora configurato, o non ha intenzione di configurare questa funzione sull’applicazione. Il link diretto creato dal colosso indirizza, tramite uno sticker, i post di food e beverage ai siti web di delivery o e-commerce. Gli utenti che utilizzano l’applicazione potranno facilmente acquistare prodotti da asporto e riceverli a casa direttamente dai post o dalle stories.

Per configurare ordini di cibo su Instagram andate sul vostro profilo, toccate Modifica Profilo e recatevi in Informazioni aziendali pubbliche e toccate successivamente i pulsanti di call to action. In “seleziona un pulsante” scegli Ordina Cibo. Successivamente seleziona un partner per gli ordini di cibo. Se non hai già configurato gli ordini di cibo con un partner, segui le istruzioni fornite sul sito del partner scelto. Non ci resta che attendere che la novità sbarchi anche in Italia per provarla.