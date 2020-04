Lo scorso febbraio l’azienda giapponese Sony ha annunciato ufficialmente un nuovo smartphone medio di gamma noto come Sony Xperia L4. Nel corso delle ultime ore, questo nuovo device mid-range è approdato ufficialmente per il mercato europeo.

Sony Xperia L4 è ufficiale in Europa a 199€

Con questo nuovo smartphone medio di gamma Sony ha intenzione di contrastare la concorrenza del settore anche in questa fascia di prezzo. Questo smartphone è infatti distribuito in Europa ad un prezzo di soli 199€ e offre comunque delle buone specifiche tecniche. Troviamo infatti un display IPS LCD con una diagonale da 6.2 pollici nel form factor di 21:9 e con una risoluzione pari a 720 x 1680 pixel. Al centro del pannello è presente un notch a goccia centrale che ospita una fotocamera anteriore per i selfie da 8 megapixel.

Sotto la scocca batte il processore MediaTek Helio P22 accompagnato da 3 GB di RAM e 64 GB di storage interno espandibile tramite scheda microSD. Sul retro invece a farla da padrone ci sono tre fotocamere posteriori poste a semaforo sulla scocca. Nello specifico, qui abbiamo un sensore primario da 13 megapixel che è accompagnato da un sensore grandangolare da 5 megapixel e da un sensore di profondità da 2 megapixel. La versione del software stranamente è ancora Android 9 Pie, mentre abbiamo poi una batteria da 3580 mAh.

Prezzi e disponibiltà

Come già accennato precedentemente, il nuovo medio di gamma Sony Xperia L4 è già disponibile all’acquisto per il mercato europeo ad un prezzo pari a 199€. Per quanto riguarda le colorazioni disponibili, ci sono la colorazione Black e la colorazione Blue.