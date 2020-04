L’operatore virtuale PosteMobile pensa in grande e proprio per questo motivo che i clienti della concorrenza guardano con molto interesse le sue iniziative commerciali.

Fino a nuova comunicazione, sono attivabili attraverso il sito ufficiale di PosteMobile le seguenti offerte: Creami WOW Weekend, Creami Style e Creami We Back. Chi si reca alla seguente pagina dedicata, può aderire ad una delle iniziative appena citate.

L’attivazione è aperta a tutti, non ci sono limiti riguardanti il target di provenienza. Questo significa che PosteMobile ha deciso di coinvolgere tutti gli operatori telefonici, nessuno escluso.

Passa a PosteMobile con le offerte a basso costo di Aprile

Le offerte di cui vi stiamo parlando, vengono proposte a dei prezzi agevolati in modo da coinvolgere il maggior numero di clienti. A meno di 10 Euro al mese, i consumatori possono chiamare, inviare sms e navigare su internet.

L’offerta Creami WOW Weekend propone crediti illimitati da utilizzare per chiamare ed invio di sms. Sono presenti anche 10 giga di traffico dati in 4G. Il costo mensile è di soli 4,99 Euro. L’attivazione in questo caso è gratuita.

L’offerta Creami WeBack prevede credit illimitati verso tutti i numeri che sono utilizzabili per chiamare e sms verso tutti i numeri. La tariffa dati prevista è di 50 giga in 4G ed il costo mensile è pari a 9,99 Euro. Anche in questo caso l’attivazione è gratuita.

Concludiamo con l’offerta Creami Style che propone 500 credit da usare per chiamare e sms verso tutti i numeri. La tariffa si completa con l’uso di 5 giga in 4G ed il costo mensile è di 5 Euro. Anche in questo caso l’attivazione è gratuita.