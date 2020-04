Il mese di Aprile sta per concludersi e l’operatore PosteMobile non vuole perdere di vista i clienti della concorrenza. Per questo motivo che gli utenti propensi a cambiare operatore, possono recarsi online alla seguente pagina ufficiale.

Consultando il sito ufficiale di PosteMobile, si possono notare molteplici offerte e quelle più interessanti risultano essere Creami WeBack e Creami WOW Weekend. Entrambe sono attivabili fino a nuova comunicazione, quindi al momento non sono presenti delle date ufficiali.

Le offerte in questione includono delle soglie abbondanti per consentire ai clienti di comunicare e navigare sul proprio telefono in tranquillità.

Passa a PosteMobile: Creami WeBack e Creami WOW Weekend

L’attivazione per queste due offerte è libera e ciò significa che i clienti provenienti da qualsiasi operatore telefonico possono richiedere l’acquisto. In questo modo, l’operatore virtuale può coinvolgere un numero elevato di utenti, strappandoli soprattutto alla diretta concorrenza.

Oltre alle soglie mensili invitanti, le offerte sono caratterizzate da costi mensili economici. A meno di 10 Euro, sono consumabili dei credit che servono a comunicare con gli altri numeri e dei giga per navigare su internet.

L’offerta Creami WOW Weekend propone credit illimitati per le chiamate e sms verso tutti i numeri e 10 giga di traffico dati in 4G. Il costo mensile è di 4,99 Euro. Nessun costo di attivazione.

L’offerta Creami WeBack contiene un numero maggior di giga rispetto alla tariffa precedente. Sono presenti credit illimitati per le chiamate e sms verso tutti i numeri e 50 giga di traffico dati in 4G. Il costo mensile è di 9,99 Euro. Nessun costo di attivazione.