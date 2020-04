Come di abitudine, anche per il mese di maggio PlayStation offrirà agli utenti in possesso di un abbonamento PS Plus una serie di titoli gratuiti. Nelle scorse ore, qualcuno ha tentato di predire quali saranno i giochi disponibili al download gratuito del prossimo mese. Nonostante il leak dello scorso mese si sia poi rivelato veritiero, consigliamo comunque di prendere quanto verrà detto con le pinze, dal momento in cui – per il momento – si tratta di ipotesi e di voci che non hanno ancora trovato una conferma ufficiale.

Detto ciò, le voci sul Web sono piuttosto contrastanti. Per alcuni, i giochi gratuiti di maggio includeranno God of War, il più recente titolo della serie con protagonista Kratos ed il figlio Atreus; e Yakuza Kiwami 2, remake di Yakuza 2, videogioco di azione/avventura uscito su PlayStation 2 ben quattordici anni fa.

Secondo un più recente leak, invece, i giochi gratuiti di maggio includeranno Dark Souls Remastered, il primo titolo della serie action RPG in alta definizione fino a 4K; e Dying Light, un horror-survival che ci catapulterà in un modo divorato dagli zombie.

PlayStation 4, ecco i titoli adesso disponibili al download gratuito

Insomma, non ci resta che attendere che Sony smentisca o confermi queste voci. Intanto, ricordiamo che è ancora possibile scaricare i giochi gratuiti di Aprile: Uncharted 4 – Fine di un Ladro, l’ultimo capitolo della saga con protagonista Nathan Drake; e DiRT Rally 2.0, un videogioco di guida rallistico pubblicato dalla Codemasters.

Oltre ciò, ricordiamo che sono disponibili al download gratuito anche per i giocatori che non sono in possesso di un abbonamento PS Plus, i giochi Uncharted: The Nathan Drake Collection e Journey, offerti da Sony con l’iniziativa Play at Home.