Uno dei compagni di avventure di maggiore importanza di ogni gamer che si rispetti è certamente il monitor, componente essenziale dal momento che assolve al ruolo di dare vita a quanto elaborato dalle GPU dei rispettivi PC o console da gioco collegati.

Philips ha quindi deciso di presentare un nuovo modello di monitor per dare ai giocatori un’arma in più a cui fare riferimento, nome in codice 345M1CR Momentum, dotato di una diagonale da 34 pollici ed un ampio rapporto di forma per dare anche spazio anche la multitasking.

Ecco le specifiche

Il monitor in questione si articola come già detto in un pannello di 34 pollici con una risoluzione WQHD 3440 x 1440 pixel e un refresh rate di ben 144Hz.

Il tempo di risposta basi è di 4ms, che si abbassa però a solo uno grazie alla Blur reduction Mode, l’angolo di visione è di 178 gradi ed è garantito il supporto ai contenuti in HDR.

A fregiare il tutto ci pensano poi la tecnologia FlickerFree che riduce i lag durante la riproduzione di flussi video e Multiview, che permette di riprodurre fino a 4 diversi flussi video diversi sullo stesso pannello.

La ciliegina però, risiede nel suo form factor, infatti i 21:9 consentono anche di avere un ampio spazio di lavoro per poter gestire delle sessioni multi-tasking, dal momento che appunto c’è molto spazio in cui inserire.

Dal lato connettività abbiamo invece due ingressi di tipo HDMI e due DisplayPort, un ingresso USB 3.2 e il classico jack da 3,5mm per l’audio.

Philips non si è ancora espressa riguardo il prezzo e la data di uscita.