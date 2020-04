La passa a Vodafone più pazza delle ultime settimane riesce a nascondere al proprio interno un buonissimo bundle di contenuti, richiedendo nel contempo il versamento di un contributo tutt’altro che particolarmente elevato. Le limitazioni indotte sono all’incirca sempre le stesse, è infatti distribuita sottoforma di operator attack, ovvero limitata ad una ristretta cerchia di consumatori.

Tutti coloro che attualmente si trovano in possesso di una SIM ricaricabile di Iliad o di un MVNO (esclusi però i soliti ho.Mobile e Kena Mobile), potranno richiedere l’attivazione della Special 50 Digital Edition, la promozione migliore del periodo, in quanto in vendita a soli 7 euro al mese a tempo indeterminato.

La richiesta di attivazione può essere presentata in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, nonché direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, senza particolari differenze rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere. I costi iniziali da sostenere corrispondono esattamente a 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, nient’altro per la promozione in sé.

Passa a Vodafone: tutti questi contenuti vi faranno girare la testa

All’interno della passa a Vodafone si trovano tantissimi contenuti, o meglio i migliori che abbiamo mai visto in seno all’azienda stessa. In particolare annoveriamo la presenza di oltre 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, passando anche per illimitati minuti per telefonare a chiunque si desideri, per concludere poi con SMS senza limiti da poter utilizzare verso ogni numero in Italia.

Tutto questo a soli 7 euro al mese con pagamento diretto tramite credito residuo della SIM, e senza alcun tipo di vincolo contrattuale di durata.