Presentati lo scorso anno in occasione del quinto anniversario di NIU alla fiera EICMA, gli scooter elettrici NQi GTS e UQi GT sono adesso disponibili per il mercato italiano, offrendo diverse ed avanzate soluzioni per la mobilità sostenibile ed intelligente.

Tutti gli scooter a marchio NIU, non solo sono connessi ad un sistema cloud e ad un’app che fornisce all’utente una serie di dati in tempo reale circa lo stato della batteria, i chilometri percorsi, il meteo, il tragitto, la geolocalizzazione ed il rilevamento antifurto; ma sono dotati di un sistema di propulsione intelligente che garantisce un utilizzo dell’energia almeno cinque volte più efficiente di un’auto elettrica, garantendo 50 km con 1 kWh di energia.

Ora, gli scooter della serie NQi GTS sono pensanti principalmente per i pendolari che necessitano di una maggiore autonomia, perché si spostano spesso o più a lungo. Grazie al suo sistema di batteria ricaricabili NIU Energy da 60V – 26/35Ah, questo scooter offre un’autonomia di 135 km e può dunque essere utilizzato per spostarsi in città per circa una settimana con una singola carica. Lo scooter è dotato di ruote da 14″ ed un motore da 3.100 W che consente di raggiungere una velocità massima di 70 km/h.

Gli scooter della serie UQi GT sono caratterizzati, invece, da un design molto più minimalista e ricercato, ma sono pensati per i micro-spostamenti, per le tratte più brevi, insomma. Questo scooter, infatti, offre un’autonomia di 75 km ed una velocità massima di 45 km/h.

Sul sito NIU è già possibile pre-ordinare NQi GTS Sport al prezzo scontato di 3.099€ (è richiesto un acconto di 100€) fino al prossimo 15 maggio. UQi GT è offerto con prezzi a partire da 2.599€ chiavi in mano franco concessionario, inclusa IVA 22%.