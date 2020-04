Una nuova terribile minaccia è stata divulgata dalla Polizia Postale, la quale è sempre molto attiva come in questo caso nel mettere in guardia gli utenti da truffe che rubano dati personali e denaro dalle carte di credito. In corso su Instagram ci sono degli account truffaldini che promettono degli iPhone in regalo, quando ovviamente nessuno regala niente per niente.

Dopo WhatsApp e Facebook, ora anche il social network che fa dell’apparire e dell’immagine la sua forza portante deve registrare attacchi e truffe informatiche che colpiscono trasversalmente tutti gli utenti. Avendo soppesato la minaccia, la Polizia Postale ha deciso di diramare un comunicato attraverso il suo account Facebook ufficiale così da avvertire tutti gli utenti.

Instagram: promesso un iPhone in regalo, ecco la truffa che ruba i dati

Infatti sono in molti a segnalare che su Instagram si sarebbero trovati improvvisamente taggati su profili assolutamente sconosciuti dove in alcune foto appaiono questi messaggi fuorvianti di iPhone regalati. Foto che appunto ritraggono smartphone top di gamma appena usciti correlati a volte da buoni regalo esorbitanti spendibili su tutti i principali portali di e-commerce. Con un prezzo assurdamente basso o praticamente regalato, siamo sicuri che purtroppo questi messaggi hanno fatto molte vittime.

L’account invita a ricevere il presunto regalo cliccando sul link che accompagna la foto, ma seguendo dove porta non vi aspetterà null’altro che una spiacevole truffa con il solito metodo del phishing. I criminali che hanno creato su Instagram questi account fake operano taggando più gente possibile sul social in modo che possano allargare la rete delle potenziali vittime.

Se avete l’ardire di seguire il link indicato verrete dirottati su un sito che, in cambio di alcuni vostri dati personali, vi prometterà la consegna dell’iPhone in regalo, quando invece verrete derubati di ogni vostra informazione sensibile.